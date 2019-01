Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg weitet 2019 seine Kompetenzen massiv aus. Das sagte Vorstand Gilbert Lupfer bei MDR KULTUR. Künftig wird es sich auch um Kulturgüter mit kolonialem Kontext kümmern – also zum Beispiel Gebeine aus ethnologischen Sammlungen, deren Herkunft nicht geklärt ist. "Da kommt ein neuer, wichtiger Aspekt dazu, der uns wahrscheinlich auch die nächsten Jahre ziemlich intensiv beschäftigen wird", so Lupfer.