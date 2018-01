Ein heller Raum mit zwei Tischen und einem großen Fenster zur Straße: Das Bistro "Restlos" liegt in sogenannter 1A-Lage, zwischen Rathaus und Marktplatz, in einem denkmalgeschützten Haus aus dem 15. Jahrhundert. Hier kommt viel Laufpublikum vorbei, sagt die Betreiberin Ulrike Nonn: "Wir sind ja jetzt im zweiten Monat, noch in der Ausprobierphase. Man muss immer viel erzählen und sagen, was man hier tut."

Beim Bistro "Restlos" ist der Name Programm: Es geht darum, so die Erfurterin, jeglichen Abfall zu vermeiden. Vor allem Verpackungsmüll aus Plastik. Ihre Zulieferer, die aus der Region kommen, hat sie deshalb genau ausgesucht: Mehl und Zucker kommen in großen Papiertüten, das Gemüse wird in Pfandstiegen geliefert, die dann leer wieder zurück zum Biobauern gehen.

Suppenschalen aus Weizen

Im Vorratsraum hinter der Küche stehen die Gemüsestiegen: Mit Lauch, Steckrüben und Pastinaken. "Vieles kommt in Papiersäcken", so Nonn. Neben Plastikverpackungen verzichtet die 36-Jährige in ihrem Bistro komplett auf Einweg-Geschirr. Statt Plastikbechern für den "Kaffee to go" gibt es Pfandbecher, in denen Getränke, aber auch Suppen landen: "Die sind aus recyceltem Plastik hergestellt. Die kommen zurück, wir spülen sie durch und dann werden sie wieder rausgegeben."

Ein besonderer Clou sind die dreieckigen Suppenschalen. Sie sind aus Weizen gebacken und essbar. Hier kommen die Pommes hinein und auch die kleinen Thüringer Klöße, die im Moment der Renner sind. Auch für Suppen sind die Weizenschalen geeignet, erklärt Nonn. Die Schalen sähen aus wie Pappe, schmeckten jedoch wie Knäckebrot.

Deftige Küche – auch vegan

Das "Restlos" ist gut gefüllt. Die Kunden gemischt: Mütter mit Kleinkindern, Studenten, Veganer und Vegetarier. Es kommen hauptsächlich Leute, die auf ihre Ernährung achten, sagt die Betreiberin, aber auch Ältere, die einfach neugierig sind. Auch beim Kochen versucht sie, Abfälle zu vermeiden. Aus Möhrenkraut wird Pesto gemacht. Das Gemüse wird mit Schale verzehrt – ist ja schließlich alles bio. Doch am Ende gehe es nur darum, ob es schmeckt: "Wir lehnen uns schon an die Thüringer Küche an, und wir haben unsere Suppen, die sind alle nach alter Machart gemacht", erzählt sie. Diese Woche stünde ein Grünkohleintopf auf der Speisekarte. "Der ist deftig wie bei Oma – und vegan. Damit alle alles essen können."