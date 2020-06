Müll ist überall. Und nun auch im Museum. Mit "Zero Waste" ist eine Ausstellung im Museum der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig zu sehen, die in Kooperation mit dem Umweltbundesamt genau das zum Thema macht: Unsere Maßlosigkeit im Umgang mit Ressourcen und die Folgen, die das für die Menschheit und jeden einzelnen Menschen hat. "Individueller Fußabdruck" – ein großes Thema, das in Installationen, Videos, Fotografien, Objekten, Zeichnungen, Augmented- und Virtuell-Reality-Arbeiten verhandelt wird.

"Ocean Nine" von Raul Walch Bildrechte: PUNCTUM/A.Schmidt

Eine Landschaft von Gewächshäusern und Plastikplanen überzogen und so weit, dass kein Kamerazoom sie erfasst. Der Mann, der in dem Video durch diese triste Landschaft rennt, entkommt ihr nicht und auch nicht den gigantischen Schutt- und Plastikbergen, die sich links und rechts des Weges häufen. Fetzen von andalusischen Tomatenplantagen wehen nun als sowohl zauberhaftes wie auch mahnendes Windspiel von der Leipziger Museumsdecke.



"Wir sehen hier auf der Terrasse, die 16 Meter hoch ist, die ortsspezifische Arbeit von Raul Walch", erklärt Lena Fließbach, eine der beiden Kuratorinnen von "Zero Waste": "Er hat in Almería in Spanien geforscht, wo einfach dieses Plastikmeer, dieses 'Mar del Plástico', sich befindet. Plantagen, Gewächshäuser, die sich wirklich über Kilometer erstrecken. Und dieses ganze Material der Planen, Schattierungsfolien, das fliegt dort überall in die Landschaft und auch ins Meer."