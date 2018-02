Kolumne: Sugar Baby Love – Zucker in der Popmusik

"Junge, du machst mir Lust auf Süßes/ Ich verzehre mich nach deiner Haut/ Junge, du machst mir Lust auf Liebe/ denn du bist so himmlisch süß." Auf ihrem Song "Candy" lässt die Schauspielerin Scarlett Johannson keinen Zweifel daran, dass sie den zuckersüßen Prinzen ihrer Träume nach allen Regeln der Kunst vernaschen will. Hier wird, gar keine Frage, eine womöglich hochkomplexe Persönlichkeit zum Lutschbonbon verdinglicht. Wenngleich diese Form der Frauenoffensive keineswegs eine Erfindung der Moderne ist. Bereits im mittelalterlichen Minnegesang wird gezuckert, was der Streuer hergibt, und in Wolfram von Eschenbachs um 1200 entstandenen "Parzival" heißt es über den so begehrenswerten Recken: "Für Zucker äßen ihn die Frau'n."

Stanley Turrentine: Sugar (Cover) Bildrechte: CTI Records

Aber der Zucker wächst nicht nur in den Niederungen des Pop. Nancy Sinatras "Sugar Town", Lynsey de Pauls "Sugar Me" oder Mac & Katie Kissoons Schmuse-Soul-Hit "Sugar Candy Kisses" darf man durchaus als kristallisierte Romanzen bezeichnen. Es geht sogar ganz ohne Worte, wie in Stanley Turrentines Jazz-Klassiker "Sugar", dessen sinnlich-schwüle Klänge sich über das Album-Cover vollends erschließen: Es zeigt einen lächelnden Männermund – und eine Zunge, die sich alles andere als zaghaft zwischen die Zehen eines weiblichen Fußes schiebt.



Und der beste saccharinsüße Song aller Zeiten? Auf Platz zwei: "Sugar Baby Love" von den Rubettes, ein unerreichter Schmachtfetzen, der im Frühjahr 1974 die Teenager in ganz Europa in eine Wolke aus feinstem Puderzucker hüllte. Aber da wäre noch der heute 86-jährige Bill Ramsey, der den Deutschen 1961 mit dem Song "Zuckerpuppe" eine kleine, sanft subversive Fabel erzählt hat. Sie handelt vom Besuch eines Biedermanns in einem Nachtlokal, in dem er eine exotische Tänzerin beglotzt – eine gewisse Suleika, die aber nicht ganz das ist, was sie zu sein scheint. Durch mehr Kakao ist der deutsche Wirtschaftswunder-Spießer selten gezogen worden.