Tesla testet schon heute selbstfahrende Autos – mit zwiespältigen Ergebnissen. Bildrechte: dpa

Hinzu kommt eine andere Neuerung, die Vernetzung mit 5G. Karten-Updates, Echtzeitinformationen und Sightseeing-Tipps machen dann die sogenannte "Augmented Reality" in unserem Alltag zum nützlichen Begleiter. Doch auf diese Unterstützung sollten wir uns als Gesellschaft vorbereiten, so Bertold Meier von der TU Chemnitz in einer Diskussionsrunde des MDR.



Für ihn ist die künstliche Intelligenz nicht das Problem – viel eher sei es künstliche Intelligenz in den Händen von einigen wenigen Unternehmen, die viel Geld mit möglichst wenig Moral verdienen wollten, so Meier. "Das Problem ist die Verschmelzung dieser Technologien mit einem völlig entfesselten, neoliberalen Kapitalismus.“