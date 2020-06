Nach langem Stillstand an den Sets könnten so langsam die Drehs wieder anlaufen – mit entsprechenden Hygienekonzepten, versteht sich. Aber was, wenn trotz aller Vorsicht am Set Corona ausbricht – und alles für Wochen wieder auf Pause gesetzt ist? Wer deckt dann die Produktionskosten?

Gemeinsamer Fond der Solidarität

Schauspielerin Susanne Bormann Bildrechte: imago images/Mary Evans Die Schauspielerin Susanne Bormann erläuterte bei der 3. MDR KULTUR Zukunftswerkstatt, dass Versicherungen so einen Fall nicht abdecken würden. Daher fordert sie, dass es mehr Zusammenhalt und Solidarität zwischen den Filmproduzentinnen und -produzenten in Deutschland geben sollte. Die Schauspielerin macht sich für die Idee eines gemeinsamen Fonds stark, in den jeder einzahlt und damit einen Beitrag zur Sicherheit der eigenen und anderer Produktionen leistet. "Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Branche sich weitgehend solidarisch verhalten würde. Es ist vielleicht nicht die letzte Krise und je mehr man da zusammenrückt, desto besser. Ich weiß, das ist sehr sozialistisch gedacht", so Susanne Bormann.

Guter Austausch ohne finanzielle Hilfe

Produzentin Nicola Graef Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Aus der Macherinnenperspektive sieht das etwas anders aus. So glaubt die Produzentin Nicola Graef, die Idee einen gemeinsamen Fonds gehe an der Realität vorbei. Sie kenne kaum eine Branche, die weniger solidarisch sei als die künstlerische Branche. "Wir haben sehr guten Austausch untereinander", sagt Nicola Graef. "Aber dass jetzt der eine für den anderen finanziell einspringen würde, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt."

Geringer Spielraum für Sonderfond

Die Frage sei auch, wer überhaupt wie viel geben könnte, gibt Claas Danielsen zu bedenken. Der Geschäftsführer der Mitteldeutschen Medienförderung sagt: Neben ein paar großen Playern seien die meisten Produktionsfirmen meist unabhängig und klein, hätten nur maximal fünf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Da sei der Spielraum für einen Sonderfond gering – auch wenn der Gedanke der Solidarität richtig und wichtig sei.

Claas Danielsen, MDM-Geschäftsführer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Claas Danielsen sieht derzeit ein großes Risiko für die Produzentinnen und Produzenten, die gerne zeitnah wieder ans Set möchten. Falls es auch nur zufällig an einem Drehort einen Corona bedingten Shutdown gäbe, hätte das für viele Unternehmen gravierende Folgen. Insolvenzen von Filmfirmen seien dann nicht auszuschließen.

Wer bekommt Geld vom Bund?

Die Utopie eines Solidarfonds von Filmemacherinnen und Filmemachern für die eigene Branche scheint also erst einmal in weiter Ferne. Näher sind da die Hilfen von Bund und Ländern. Erst vergangene Woche kündigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters an, dass es 120 Millionen Euro für die Filmbranche geben solle – Geld aus dem Konjunkturprogramm für die Kultur, das insgesamt eine Milliarde Euro umfasst. Unklar ist aber noch, wie genau das Geld innerhalb der Filmbranche aufgeteilt werden soll und ob es einen Fonds für Corona-Drehstopps geben wird. Denn auch die Verleiher und der Verband der technischen Betriebe hoffen auf Unterstützung.