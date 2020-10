Das Theaterhaus Jena eröffnet am Freitag seine Spielzeit 2020/21 mit der Uraufführung von "Zur Wartburg". Die Premiere war ursprünglich für April 2020 geplant, musste aber Corona-bedingt verschoben werden. Namensgeber des Stückes ist eine Kneipe, die im Damenviertel in Jena real existierte.

Ein einsamer Gast der Kneipe "Zur Wartburg" Bildrechte: Joachim Dette

Die Geschichte dieser Wirtschaft und die der Menschen, die sie regelmäßig besuchten, bringt das Theaterhaus unter der Leitung des niederländischen Kollektivs Wunderbaum auf die Bühne. In der Handlung des Stückes geht es allerdings nicht um die inzwischen geschlossene Kneipe in Jena, sondern um den Ort Kneipe an sich – "das allabendliche Sammelbecken für einsame Menschen", wie MDR KULTUR-Theaterkritiker Wolfgang Schilling beschreibt. Auf der Bühne wird unter anderem über die Themen Wahrheit, Ressentiments und Verschwörungen diskutiert. Die Gäste der "Wartburg" werden dargestellt von Pina Bergemann, Henrike Commichau, André Hinderlich, Mona Vojacek Koper, Leon Pfannenmüller und Elisa Ueberschär.