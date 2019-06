Dort erklärt der Referatsleiter Grundschule, Richard Neun, dass es viele Punkte gäbe, die man da unterstütze. Man halte an der Schulausgangsschrift fest. "Es gibt einen Punkt, den wir anders sehen: Druckschrift als Erstschrift, daran wollen wir festhalten. Die Druckschrift so einführen, dass daraus die Schreibschrift ableitbar ist."

Das aber, sagen die Verfasser der Petition, spielt den Gegnern der Schreibschrift in die Hände. Sie argumentieren nämlich, dass korrektes, verbundenes Schreiben im Zeitalter des Digitalen zweitrangig sei. So etwa der emeritierte Pädagogik-Professor Hans Brügelmann. Aus seiner Sicht soll der Weg zur Handschrift individuell sein.

Brügelmann erklärt, dass es darum gehe, dass man schnell schreiben könne – aber so, dass man es auch noch lesen kann. "Ja, eine Handschrift ist wichtig. Aber wichtiger ist mir, dass Kinder gute Texte schreiben. Was hilft ein sehr schöner Text, der inhaltsleer ist."

Die Schreibtrainerin Katrin Eisfeld beobachte in ihren Kursen, dass Kinder, die sich am ersten Tag mit Druckschrift vorstellen würden, drei bis vier Sätze schrieben. Am letzten Tag, wenn sie sich in Schreibschrift vorstellen, dann fließen plötzlich die Wörter.