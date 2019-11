Uta Adamczewski ist die Regisseurin von "Zustand und Gelände". Sie war bereits 2011 auf frühe, wilde Lager der Nazis aufmerksam geworden. Über eine Freundin, die damals beim sächsischen Gedenkstättengesetz mitgewirkt hatte. Die frühen Lager waren oft ziemlich improvisiert, wurden im Keller einer Gastwirtschaft errichtet, in einem Vereinshaus, oder auch in Fabrikgebäuden, die die Besitzer zur Verfügung stellten. Viele dieser Orte sind in Adamczewskis Film versammelt. Oft ist es nur ein kleines Schild, oder gar nichts mehr, was auf diese Vergangenheit hinweist.

Warum sich die Dokumentarfilmerin ausgerechnet Sachsen ausgesucht hat, erläutert sie so: "Zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass in Sachsen die organisierte Arbeiterbewegung so stark war, dass es in Sachsen bei weitem die meisten Lager gab. Der Grund dafür ist, dass man wirklich diese Arbeiterbewegung dezimieren wollte. Man wollte denen auch Angst machen. Und das hat auch funktioniert."