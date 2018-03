Philip Roths Buch "Der menschliche Makel" ist vielleicht der erste international erfolgreiche Roman, in dem die blauen Viagra-Pillen eine prominente Rolle spielen. Titelheld Coleman Silk ist 71 Jahre alt, was durchaus von Bedeutung ist, denn mit reifen Männern wird Viagra nicht selten in Verbindung gebracht. Silk sagt in dem Buch: "Ohne Viagra könnte ich in den letzten Jahren meines Lebens fortfahren, die weite, unpersönliche Perspektive eines erfahrenen und in Ehren pensionierten Mannes zu entwickeln, der die sinnlichen Genüsse des Lebens schon längst aufgegeben hat."



Autor Roth war damals überzeugt, bei Viagra handle es sich zweifellos "um eine der größten Revolutionen in der menschlichen Geschichte, […] eine erotische Transformation von mythologischer Dimension".

Zufallsentdeckung

In zahlreichen Ländern werden - trotz Viagra - noch seltene Tiere für vermeintliche Potenzmittel getötet. Bildrechte: IMAGO Eigentlich ist der große An- und Aufreger ein Abfallprodukt. Der US-amerikanische Pharmakonzern "Pfizer" hatte ein Medikament gegen Bluthochdruck entwickeln wollen. Doch das zeigte unerwartete Nebenwirkungen. Ein neues Wundermittel? Die Dinge liegen und stehen komplexer, sagt der Dresdner Partnertherapeut Matthias Stiehler: "Viagara schafft nicht die Erektion. Sondern die Erektion wird schon im Gehirn durch sexuell-erotische Reize angeregt. Viagra unterstützt die nur, indem das glatte Muskelgewebe im Penis, in den Schwellkörpern, sich entspannt und damit der Blutfluss vergrößert."

Ruf als "Rammelpille"

Was macht Männer glücklich? Richtig, leckerer Spargel! Bildrechte: dpa Ein halbes Jahr nach dem Start in den USA 1998 darf die Pille auch in Deutschland verkauft werden. Doch schon zuvor regt sie auch hier Debatten und die Fantasie an. Frank-Ulrich Montgomery, damals Präsident der Hamburger Ärztekammer mahnt deshalb im Mai 1998: "'Viagra' ist auf der einen Seite Medikament, das bei bestimmten, an ihrer Krankheit sehr schwer leidenden Menschen sehr segensreiche Wirkung erfüllen kann. Und es ist auf der anderen Seite zu einer Lifestyle-, Potenz- und Rammelpille verkommen. Das darf es auf keinen Fall sein."

Kassen wollten anfangs nicht zahlen

Mögliche Zielgruppe für Viagra sind weltweit Millionen von Männern mit Erektionsstörungen, durchaus auch Männer jüngeren und mittleren Alters. Bisher gab es für sie vor allem mechanische Hilfsmittel, Pumpen und Prothesen, wenig romantisch.



Die Ursachen ihrer Impotenz sind oft komplex. Nicht selten spielen Krankheiten wie Diabetes aber auch Depressionen eine Rolle. Allerdings: Die deutschen Krankenkassen wollen nicht für Viagra zahlen. Damit werde nicht eine Krankheit kuriert, sondern deren Folge nur stundenweise behoben, so das Argument damals.

Hilfreich für Männer, nicht nur als Potenzmittel