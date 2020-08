Die Idee der ibug

Die ibug – kurz für Industriebrachenumgestaltung – ist eine Kunstausstellung der etwas anderen Art: 2006 startete sie als Graffiti-Festival. Inzwischen zeigt sie Installationskunst, Skulpturen, Malerei und Fotografie. Die ibug geht bewusst in Regionen, in denen der Wegfall der Industrie ein Einschnitt war und an Orte, wo die Jugend einst abgewandert ist. Ibug-Kuratorin Christin Schulz ist überzeugt, dass das Festival in vielerlei Hinsicht Augen öffnet und den Leuten ihre eigene Historie – ihre Industriehistorie – näherbringt und zeigt, dass es Möglichkeiten gibt, sich Orte zurückzuerobern.

Das ganze Gebäude ist Teil der Installation. Bildrechte: Katharina Neuhaus Es können auch alternative Orte entwickelt werden, in denen Kunst und Kreativität eine Rolle spielen, in denen Generationen zusammenkommen. Christin Schulz, ibug-Kuratorin

Ein Ort voller Geschichte(n)

Blick auf das Königliche Krankenstift in Zwickau Bildrechte: Katharina Neuhaus Das Krankenstift wurde 1845 eröffnet und bis in die 1930er-Jahre als Krankenhaus genutzt. Später diente es als Verwaltungsgebäude, bis es vor 25 Jahren aufgegeben wurde. Nun sind Teile der Fassade im Innenhof besprüht und beklebt. Es ist viel Arbeit für wenige Hände. Denn in diesem Jahr findet die ibug in einer abgespeckten Version statt: Anstelle von 100 Künstlerinnen und Künstler sind es im Corona-Jahr nur zwölf. Die Vorbereitungen des Organisationsteam schmälert das nicht.

Um das Gebäude fit für Besucher zu machen, bedurfte es wochenlanger Instandsetzung. Im altehrwürdigen Treppenaufgang erinnern nur noch die schlaff herabhängenden Tapeten an den vorherigen, schäbigen Zustand. Für Team und Kunstschaffende ist das Aufräumen ein Teil des kreativen Prozesses – eine Art Spurensuche. "Da liegen Ordner aufgeschlagen. Da liegen Kulis angeklickt da. Die Telefonschnur ist noch so richtig verwurstelt. Also man sieht, dass es noch in Benutzung war. Das erzeugt unglaublich viele Geschichten im Kopf", erinnert sich Kuratorin Schulz.

Kunst aus Resten

Zahlreiche Handtaschen fanden sich im alten Krankenhausen. Bildrechte: Katharina Neuhaus Das wohl kurioseste Fundstück war in diesem Jahr ein Raum voller Kunstlederhandtaschen. Wie die in das Krankenstift gelangt sind, kann Christin Schulz nur mutmaßen. Gut 50 Exemplare hängen nun an der weißen Wand des Empfangsbüros im Untergeschoss. Auch das Künstlerinnenkollektiv "Eusepia Lehe" hat Teile des Ortes in ihre Installation aufgenommen: "Die Vögel sind aus Papier, das wir auf dem Dach gefunden haben. Man geht durch ein altes Haus, wo überall Dreck und Müll liegt und sieht so viele Möglichkeiten, was man daraus machen könnte."

Hier bekommt man die Möglichkeit sich auszuleben. Man kann hier einfach arbeiten, ohne über irgendetwas nachzudenken. Das ist etwas ganz Besonderes. Künstlerinnenkollektiv Eusepia Lehe

Zum zweiten Mal sind die drei Frauen aus Plauen und Leipzig bei der ibug dabei. Ihr Beitrag in diesem Jahr ist eine farbgewaltige Szene im Flur des zweiten Stocks: Was auf den ersten Blick wie ein grausames Blutbad scheint, ist in Wahrheit ein Meer aus rot gefärbten Wildblumen. Zentrum des Werks ist die Gips-gewordene Form einer Frau. Aus ihrer Brust brechen fünf schwarze Raben. Installation von Eusepia Lehe beim 15. ibug-Festival Bildrechte: MDR/Katharina Neuhaus

Bleiben und Vergehen

Nach den Besucherwochenenden soll die Installation im Gebäude bleiben – egal, was danach geschieht. "In der Regel verfallen die Werke mit dem Gebäude. Das ist der Sinn von Urban Art: Das es vergänglich ist", erklärt Kuratorin Schulz. Auch der Innenhof ist Teil der Ausstellung. Bildrechte: Katharina Neuhaus

Über den Abbau will Christin Schulz an dieser Stelle noch gar nicht nachdenken. Erstmal kommen die Besucher. Die ibug verdeutlicht, wie sehr das Gegenwärtige immer auch potentielle Vergangenheit ist. Aber zunächst ist die Wiederbelebung geglückt. Durch künstlerische Verfremdung rückt eine nicht-beachtete Ruine wieder ins Bewusstsein und wird – im wahrsten Sinne - wieder bemerkenswert.