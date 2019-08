So seien es gerade die rund 50 Orte, die einen Großteil des Erfolgs ausmachen, meint Jueterbock und zeigt sich begeistert von der Vielschichtigkeit des Festivals: "Wir hatten tolle begeisternde Konzerte, mit Nemanja Radulović in Hellerau mit der Carmina Burana in Magdeburg und in Suhl mit ganz vielen alten Musikensembles. Wir haben die Reihe 'Bachorte' gehabt an diesen authentischen tollen Orten mit dem Abschlusskonzert in der Thomaskirche." Dieses Jahr kamen dank neuer Konzertreihe und des Bauhaus-Jubiläums zahlreiche Bauhaus-Orte dazu, darunter das Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode, das Festspielhaus Dresden-Hellerau, das Bauhaus-Museum Weimar oder die Versöhnungskirche in Leipzig.

Neben Musikliebhabern aus der Region ziehe das Festival immer mehr Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland an. Die Weitegereistete kommt aus Hawaii, erzählt Jueterbock: "Das ist eine alte Dame, die in jedem Jahr zu den Bachorten kam. Das ist ja quasi eine Pilgerreise am Todestag von Johann Sebastian Bach am 28. Juli. Das machen Viele."



Der 28. MDR-Musiksommer findet noch bis zum 7. September statt. Begonnen hat er am 1. Juni mit dem Eröffnungskonzert in Görlitz. Einer der noch bevorstehenden Höhepunkte ist eine Operngala mit dem MDR-Sinfonieorchester, zu erleben am 23. August in Zeulenroda, am 24 August in Tambach-Dietharz an der Talsperre und am 30. August in Freyburg. Zu hören gibt es dabei Musik von Verdi, Rossini und Mozart und anderen, gesungen von Katharina Ruckgaber (Sopran) und Mathias Hausmann (Bariton). Es dirigiert Karsten Januschke.