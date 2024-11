Der Strohring ist die Basis des Adventskranzes : An ihm werden das Grün und die Deko befestigt. Außerdem werden die Kerzen mit ihren Haltern in den Ring gesteckt. Damit der fertige Adventskranz nicht während der Vorweihnachtszeit auseinanderfällt oder die Kerzen versehentlich abrutschen, sollte der Strohring möglichst fest und straff gebunden sein. Achten Sie daher beim Kauf darauf, dass der Rohling nicht zu locker gebunden wurde und wirklich stabil ist.

Verwenden Sie beim Binden eines Adventskranzes verschiedenes Tannengrün. Das bringt ihm nicht nur eine schöne Struktur, sondern lässt den Kranz auch runder wirken. Die Übergänge können so fließender gestaltet werden und seine Rundungen sehen ohne viel zusätzlichen Aufwand gleichmäßiger aus als bei nur einem Pflanzenmaterial. Wer sich für monotones Grün entscheidet, muss für ein vergleichbares Ergebnis deutlich genauer arbeiten.

Damit Sie beim Binden nur noch greifen müssen, sollten Sie vorher das Grün vorbereiten. Schneiden Sie die Zweige vor. So können Sie sich beim Binden auf die Anordnung und das Straffziehen konzentrieren. Die meisten Stücke sollten etwa gleichgroß sein. Einige größere und kleinere Stücke eignen sich jedoch für den äußeren bzw. inneren Teil des Kranzes.

Wer Rechtshänder ist, sollte den Draht beim Wickeln in die linke Hand nehmen. Linkshänder können den Draht mit der Rechten führen. So können Sie das Grün mit der jeweils anderen Hand besser zuführen und positionieren. Außerdem sind Sie so beim Nachziehen flexibler.