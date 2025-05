Den Brennnesseln die Faser zu entlocken, ist gar nicht so schwer. Die beste Sammelzeit ist der Spätherbst und Winter, wenn die Pflanze in die Ruhephase tritt, das Wachstum einstellt, die letzten Blätter verliert, aber noch nicht beginnt zu verrotten. Die Brennhaare sind dann nicht mehr zu fürchten. Die alten Stängel sollten noch aufrecht stehen. Je nährstoffreicher und ungestörter sie wachsen durften, umso höher und dicker sind sie.

Gesammelt wird am besten an einem trockenen Tag. Die langen Stängel werden dafür bodentief abgeschnitten.

1. Zuerst alle Austriebe an den Knoten entfernen. Das geht am besten mit der Hand oder mit einer Gartenschere.

2. Am dicksten Ende beginnend mit dem Fingernagel den Stängel aufritzen. An den Knotenstellen ist das gar nicht so einfach. Diese können vor dem Aufritzen mit einem Stein weichgeklopft werden. Der Stängel darf dabei jedoch nicht durchbrechen, damit die Fasern möglichst lang bleiben. Die Fasern sitzen in der äußeren Haut des Stängels, während das Innere des Stängels verholzt ist.