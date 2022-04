Ein Spaziergang in der Natur, plötzlich stößt man auf eine illegale Müllhalde und ärgert sich. Vereinzelte Plasteflaschen oder kleine Müllstücke kann man vielleicht mitnehmen und selbst in die nächste Mülltonne entsorgen, aber meist liegt dafür zu viel herum.

Schnell und unkompliziert können Sie illegale Müllkippen per App melden - zumindest in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Umweltministerium hat die länderübergreifende, kostenlose App "Meine Umwelt" um eine Meldefunktion erweitert: Per Handy kann jeder Fotos und Videos von Abfällen in Wald und Gewässern übermitteln. Der Standort mit Landkarten-Link werde dabei automatisch an die Behörden übertragen, teilte das Ministerium mit.