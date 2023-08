Knipsen Sie bei den Tomaten einfach die Spitze der Pflanze ab. So bildet sie keine neuen Triebe und steckt ihre Kraft in die noch unreifen Früchte. Beim Entfernen der Triebspitzen sollte man darauf achten, dass oberhalb des letzten Fruchtansatzes mindestens ein Blatt stehen bleibt. Die Nährstoffe werden dadurch nach oben gezogen. Ist das Wetter sehr regnerisch, sollten Sie die Tomaten schon im unreifen Zustand ernten. An einem dunklen Platz reifen sie nach.