Die Winterkohlpaste lässt sich vielseitig verwenden - als Basis für Nudelsoße, Brotaufstrich oder zum Abschmecken von Gemüse.

Waschen Sie den Kohl und schütteln oder schleudern ihn anschließend gut trocken. Zerkleinern Sie die Blätter und Sprossen, aber erwärmen oder kochen Sie den Kohl nicht! So bleiben alle wertvollen Inhaltstoffe in dem Gemüse erhalten. Sie können den Kohl hacken oder mit der Küchenmaschine zerkleinern.



Mit Salz wird das grüne Gemüse konserviert. Verwenden Sie einen gestrichenen Teelöffel Salz für eine Handvoll Kohl. Pürieren Sie die Mischung im Anschluss.



Füllen Sie das Gemisch in saubere Gläser um. Anschließend wird eine Schicht Öl aufgegossen. So hält sich die Paste im Kühlschrank mindestens ein halbes Jahr lang.