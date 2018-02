Kann ich auch noch später mit der Anzucht beginnen?

Das könnte schwierig werden, die Pflanzen brauchen einfach ihre Zeit bis sie sich ausreichend entwickelt haben. Wenn Sie den Zeitpunkt für die Anzucht verpasst haben, können Sie immer noch auf Jungpflanzen zurückgreifen. Schauen Sie einfach beim Gärtner Ihres Vertrauens vorbei. Oder stöbern Sie auf Gartenmärkten nach Raritäten.

Was brauche ich für die Anzucht?

Für die Anzucht benötigen Sie nicht viel: Anzuchterde, einen Aussaatbehälter, eine Sprühflasche und Samen. Anzuchterde ist in ihrer Struktur feiner als normale Pflanzenerde. Außerdem enthält sie weniger Nährstoffe. Die Pflanzen sind im Anzuchts-Stadium noch sehr empfindlich und würden durch den Salzgehalt nährstoffreicher Erde ‚verbrennen‘. Als Aussaatbehälter eignen sich ganz unterschiedliche Gefäße. Neben gekauften Minigewächshäusern lassen sich durchsichtige Plastik-Dosen - für Antipasti oder Aufstriche bzw. Sushi-Behälter z.B. - gut für die Aussaat umfunktionieren. Auch Eierkartons sind dafür gut geeignet. Sie können sogar mit ausgepflanzt werden, da sie verrotten. Anzuchterde. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Wann bzw. wofür brauche ich eine Pflanzleuchte?

Licht ist für die Anzucht besonders wichtig. Deshalb sollten die kleinen Pflänzchen am besten ans Fenster gestellt werden. Trotzdem reicht das Licht dort oft nicht aus. Pflanzen brauchen insbesondere rotes und blaues Licht. Isolierglasscheiben lassen dieses Lichtspektrum oft nicht durch. Aber wenn das Licht nicht ausreicht, werden die Pflanzen lang und dünn. Pflanzenleuchten können Abhilfe schaffen. Sie 'füttern' die kleinen Pflänzchen mit Licht. Wichtig ist, dass die Leuchten kein Ersatz für das Tageslicht sind, sondern zusätzlich aufgestellt werden. Wer mag, kann sich das An- und Ausschalten der Lampe von einer Schaltuhr abnehmen lassen und diese beispielsweise von 6 bis 20 Uhr programmieren. Ein LED-Panel. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Wofür sind Saatbänder gut?

Wer bei den Abständen, in denen die Samen in die Erde kommen unsicher ist, kann auf Saatbänder zurückgreifen. Sie geben Sicherheit. In einem Saatband sind die Samen im optimalen Abstand in verrottbarem Papier integriert.

Wie funktioniert die Anzucht?

Nehmen Sie den Aussaatbehälter und geben Sie eine Schicht Erde rein. Geben Sie die Samen auf die Erde und bedecken Sie Dunkelkeimer mit Erde. Befeuchten Sie nun die Erde mit einer Sprühflasche und halten Sie die Erde durchgängig feucht.



Stellen Sie die Samen nun bei 22 bis 25 Grad Celsius in Heizungs- oder Ofennähe warm. Sobald sich das erste Grün zeigt, sollten sie ans Licht, am besten aufs Fensterbrett gestellt werden. Nun mag es der Keimling bei 18 Grad Celsius etwas kühler. Sobald die Außentemperatur bei 15 Grad Celsius liegt, können Sie die Pflanzen tagsüber auch nach draußen stellen. Nach drei bis vier Wochen werden die Jungpflanzen wenn nötig vereinzelt. Pflänzchen in Töpfen können dann schon einmal die Woche mit der halben Konzentration eines Flüssigdüngers gedüngt werden. Sprößlinge werden am Besten mit einer Brause oder einer Sprühflasche gewässert. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Wann können die Jungpflanzen ausgepflanzt werden?

Ins Freie ausgepflanzt werden die wärmeliebenden Pflanzen erst ab Mitte Mai. Pflanzen Sie bis dahin ggf. Ihre Pflanzen noch einmal um. Im Gewächshaus können die Pflanzen schon ab Ende April gepflanzt werden.

Warum sollte ich das Saatgut beizen und wie funktioniert das?

Durch das Beizen von Saatgut können Keime abgetötet werden. Das ist bei gekauftem Saatgut nicht nötig. Bei Samen, die Sie selbst gewonnen haben, kann es die künftigen Pflanzen stärken. Haben Sie beispielsweise Samen von einem Basilikum, das im letzten Jahr etwas kränklich war, ist das Beizen zu empfehlen.

Karotten, Feldsalat, Petersilie, Sellerie und Kohl lassen sich beispielsweise gut mit Kamillentee beizen. Lassen Sie den heißen Tee auf 50 Grad Celsius abkühlen. Füllen Sie die Samen gemeinsam mit dem Tee in eine Thermoskanne und lassen beides 30 Minuten stehen. Sieben Sie die Samen anschließend ab. Verwenden Sie dafür je nach Samengröße ein Sieb (ggf. auch mit einem Stück Küchenkrepp ausgelegt) oder einen (Tee- oder Kaffee-)Filter und säen Sie anschließend aus.

Dunkelkeimer, Lichtkeimer, Kaltkeimer – was ist der Unterschied?

Kaltkeimer brauchen für die Keimung eine Kühlphase. Dunkelkeimer benötigen absolute Dunkelheit, um zu keimen. Deshalb sollte der Samen mit so viel Erde bedeckt werden, wie er dick ist. Lichtkeimer besitzen meist wenig "Energiereserven" und keimen direkt an der Erdoberfläche. Sie werden in der Erde nur angedrückt. Zu den Lichtkeimer gehören vor allem Kräuter. Es ist dem Saatgut nicht anzusehen, zu welchem Keimtyp es gehört.

Welche Schädlinge können bei der Anzucht auftreten und was kann ich gegen Sie tun?