Im Frühling geht die Pflanzzeit für wurzelnackte Gehölze und Rosen zu Ende. Nutzen Sie deshalb noch den März, um wurzelnackte Pflanzen zu kaufen und in Ihren Garten zu setzen. Voraussetzung dafür ist ein frostfreier Boden. Schneiden Sie die größeren Wurzeln vor dem Einpflanzen mit einer scharfen Gartenschere vorsichtig an. Dabei sollten die Schnittflächen so klein wie möglich sein und nach unten weisen.

Beim Pflanzen wurzelnackter Rosen muss die Veredlungsstelle sich mindestens zwei bis drei Zentimeter unter der Erde befinden. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner Gehölze und Rosen mit nackten Wurzeln brauchen unmittelbar nach dem Einsetzen einen Pflanzschnitt. So wird der Verlust von Wurzeln beim Ausgraben, Transportieren und Einpflanzen ausgeglichen. Ohne den Rückschnitt würde die Pflanze beim Austrieb vertrocknen, weil die Wurzeln die Menge an Blattknospen nicht ausreichend mit Wasser versorgen könnten.



Entscheidend ist deshalb, auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wurzeln und Krone zu achten. Verletzte, schwache, sich kreuzende und zu dicht stehende Triebe sollten entfernt werden. Haupt- und Seitentriebe werden ebenfalls gekürzt. Bei einer Hecke sollten alle Gehölze auf eine Höhe zurückgeschnitten werden.



Gießen Sie alle wurzelnackten Pflanzen zum Abschluss kräftig an. Junge Rosen sollten noch angehäufelt werden, um sie vor Schäden durch späte Fröste zu schützen.

Wurzelnackte Ware hat gegenüber eingetopften Pflanzen einen Vorteil: Sie ist im Handel bis zu 50 Prozent preiswerter zu haben. Wer zum Beispiel sein Grundstück mit einer Hecke umgeben möchte, kann mit wurzelnackten Pflanzen viel Geld sparen. Der niedrigere Preis kommt dadurch zustande, dass sie direkt vom Feld aus der Baumschule geliefert werden. Die Pflanzen müssen nicht erst ausgegraben, in Kübel umgesetzt und darin kultiviert werden. Für wurzelnackte Ware benötigt der Gärtner beim Pflanzen allerdings etwas mehr Fingerspitzengefühl. Während bei der Containerware die Anwachsquote nahezu bei einhundert Prozent liegt, kann es bei der wurzelnackten Ware häufiger passieren, dass sie nicht anwächst.