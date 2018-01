MDR Garten Spezial Adelsgärten und fürstliche Parks von oben

Schloss Pillnitz an der Elbe, einstige Sommerresidenz des sächsischen Königshauses, verfügt über eine barocke Gartenanlage. Die Tradition von Gartenbau und -kunst setzt sich bis heute fort: Mehrere Forschungseinrichtungen haben ihren Sitz auf der Anlage. In Pillnitz wird zum Beispiel an Apfelsorten geforscht. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk, GÜNTHER // BIGALKE GmbH