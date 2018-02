Die Ziersträucher wirken am besten als gepflegte Hochstämmchen. Wenn Ihr Wandelröschen wieder austreibt, können Sie ihm sanft eine schmucke, kugelige Form geben. Schneiden Sie die Pflanze behutsam zurück: Nur die ein- und zweijährigen Triebe sowie die abgestorbenen Zweige sollten weggenommen werden. Schneiden Sie nicht ins ältere Holz, denn sonst tut sich die Pflanze schwer damit, wieder auszutreiben. Wandelröschen stehen im Winter gerne an einem hellen Ort bei Temperaturen um 10 Grad.

Der Oleander verträgt im Frühjahr bei Bedarf einen beherzten Rückschnitt. Einige ältere Äste können Sie ganz herausschneiden. Wer zur Schere greifen möchte, sollte sich seinen Oleander vorher genau anschauen: Beginnt der Strauch, unten kahl zu werden und zu vergreisen? Dann können Sie ihn auf eine Länge von 50 Zentimetern zurückstutzen. Sieht er noch schön buschig aus? Dann gehen Sie vorsichtig vor und nehmen Sie nur alte Blütenstände heraus. Achtung: Die Blüten treiben zweimal aus, so dass Sie beim Schnitt aufpassen sollten, ob an den abgeblühten Zweigen neue Knospen zu sehen sind. Der Oleander mag es im Winter hell und kühl.

Die beliebten Balkon- und Kübelpflanzen können an einem dunklen und kühlen, aber frostfreien Ort über den Winter gebracht werden. Im März ziehen Fuchsien am besten an einen hellen Standort um, damit sie wieder austreiben. Auch ein heller Platz für die Überwinterung ist möglich. In diesem Fall behalten Fuchsien ihre Blätter. Im Frühjahr können die Zierpflanzen in beiden Fällen zurückgeschnitten und umgetopft werden. Entfernen Sie abgestorbene Triebe aus den Pflanzen. Ab Mitte Mai dürfen Fuchsien wieder ins Freie.