Klimawandel 5 Fruchtgehölze, die jetzt auch bei uns gedeihen

Auch die Kaki kann inzwischen in Mitteldeutschland angebaut werden. Die ersten Jahre sollte die Pflanze noch im Kübel stehen, um sie frostfrei zu überwintern. Später verträt die Kaki tiefere Temperaturen und kann in den Garten gepflanzt werden. Auch hier ist der Standort wieder entscheidend. Damit die Früchte reif werden, brauchen sie konstante Wärme. Das klappt am Besten in der Nähe einer Hauswand oder Mauer. Geerntet werden sie erst kurz vor den ersten Frösten. Im Anschluss werden sie gelagert, bis sie ausreichend nachgereift sind.