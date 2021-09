Dann bewerben Sie sich mit Ihrem Gemeinschaftsgarten in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen und zeigen Sie uns, wo Sie Hilfe brauchen! Das MDR Garten-Team steht Ihnen am 03.11.2021 in Ihrem gemeinschaftlich genutzten Garten mit Rat und Tat zur Seite. MDR Garten- Moderator Jens Haentzschel und Gartenfachberaterin Brigitte Goss packen mit an, helfen und beraten Sie zu allen Fragen rund um Ihre Pflanzen. Zusammen und vor laufenden Kameras machen wir Ihren Gemeinschaftsgarten winterfest!

