An diesem Apfel hängen noch Teile des Fruchtholzes - keine gute Voraussetzung für die Lagerung. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Manche Gartenbesitzer lagern ihre Äpfel deshalb auch in Erdmieten im Freien. Eine solche Erdmiete lässt sich zum Beispiel mit einer Regentonne oder einem Plastikkübel anlegen: Das Kunststoffgefäß wird an einer geschützten, trockenen Stelle im Garten in die Erde eingegraben. Abgedeckt wird es mit einer Plastikplane, die Löcher zur Belüftung benötigt. In niederschlagsreichen Gebieten ist möglicherweise eine zusätzliche Abdeckung durch Wellblech oder -plastik ratsam. Bei großer Kälte kann die Erdmiete einfach mit einer Decke gegen Frost geschützt werden. Trockenes, gesundes Laub oder Stroh bieten sich zum Ausstopfen an, eine Sandschicht am Boden als Drainage. In der Erdmiete lassen sich die Äpfel auch in Holzstiegen stapeln.