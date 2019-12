Heute, in einer Zeit in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, besinnen wir uns auf die alte Tradition. Äpfel sind im Trend, wenn es um die Weihnachtsdekoration geht. Gartenfachberaterin Brigitte Goss empfiehlt vor allem alte Sorten als Weihnachtsapfel. Die Sternrenette, der Danziger Kant oder der Rote Eiserapfel sehen mit ihrer intensiven roten Färbung besonders schön aus. Werden die Äpfel mit einem Geschirrtuch poliert, bekommen sie sogar einen schönen Glanz. Ein Tropfen Öl auf dem Tuch erhöht den Glanz und schützt die Äpfel zusätzlich vor dem Austrocknen in der trockenen Heizungsluft.