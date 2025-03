Eine Gartenausstellung in einem Geschichtsmuseum wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, doch die neue Wechselausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig nimmt weniger konkrete Gartenpraxis in den Blick als dass sie danach fragt, welche gesellschaftliche Funktion Gärten im Wandel der Zeit erfüllen. Dabei untersucht sie Kleingärten, Hausgärten und Gemeinschaftsgärten.

Zeitlich setzt sie nach 1945 ein und beleuchtet Gartengeschichte in den beiden deutschen Staaten. So wird etwa die Funktion von Kleingärten in der DDR als Rückzugsort vor den Anforderungen der sozialistischen Gesellschaft beleuchtet. In der BRD hingegen galt ein Eigenheim mit Garten als der Standardtraum vom Glück. Später griffen alternative Landkommunen diesen Traum auf ihre Weise auf. "Das verbindende Element beider deutscher Staaten war die Liebe zum Gartenzwerg", bemerkt Uta Brettschneider, Museumsdirektorin bei der Ausstellungseröffnung.