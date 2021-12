In vielen Foren wird darüber geklagt, dass es Kirschzweige immer seltener schaffen, bis Weihnachten zu blühen. Das könnte daran liegen, das der Zweig einigeTage Frost braucht, damit die Blüh-Hemmstoffe abgebaut werden. Schneiden Sie einen frischen Zweig eines Kirschbaums und legen ihn - wenn die Temperaturen zu mild waren, für eine Nacht in die Gefriertruhe. Stellen Sie den Zweig danach einen Tag in einen kühlen Raum. Bevor der Kirschzweig in die Vase kommt, gönnen Sie dem Zweig noch eine Nacht lang ein ausgiebiges Bad in lauwarmen Wasser, am besten in der Badewanne. Hier hilft es, den Zweig in Zeitungspapier einzuwickeln. Am nächsten Tag stellen Sie die Zweige in eine Vase und geben jeden Tag frisches Wasser hinein. Dann heißt es Daumen drücken und abwarten.