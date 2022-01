Blutwurz (Potentilla erecta), auch Dilledapp, Durmentill, Natter(n)wurz, Rotwurz, Ruhrwurz, Siebenfinger oder Tormentill genannt, wächst auf mageren Böden in Nord- und Mitteleuropa. Sogar in den Höhenlagen der Alpen ist die Pflanze noch anzutreffen.

Da Blutwurz nicht überall in großen Mengen wächst und um die natürlichen Bestände zu schonen, baut Sieglinde Leibner das Kraut in ihrem Garten selbst an. Von der ersten Aussaat bis zu einer erntefähigen Menge können drei bis vier Jahre vergehen. Blutwurzwurzel kann auch bei Spezialversendern im Internet gekauft werden.

Getrocknete Eichenrinde ist in jeder Apotheke erhältlich. Sieglinde Leibner sammelt sie jedoch selbst: Im Frühling schält sie die zarte Rinde junger Eichentriebe und setzt mit ihnen die Tinktur an.

Alkoholauszüge beziehungsweise -tinkturen dienen dazu, die Inhaltsstoffe einer Pflanze zu erschließen und zu konservieren. Für einen Alkoholauszug werden die zerkleinerten Pflanzenteile am besten in einem dunklen, fest verschlossenen Glas in hochprozentigem Alkohol eingelegt, so dass sie vollständig bedeckt sind. Ein Einmach- oder Marmeladenglas tut es im Notfall aber auch.