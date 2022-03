Rührei mit Brennnesseln

@tates_plantpassion empfiehlt dieses leichte Frühlingsgericht:

Brennnesseln kurz blanchieren, in einer Pfanne Butter zerlassen, Brennnessel dazu geben und nach Geschmack würzen. Eier verquirlen und dazu geben.

Marion Kinski macht im Frühjahr gerne Brennnessel-Eintopf: Dazu kocht sie wie für einen normalen Eintopf: Brühe, Kartoffeln, Gemüse, in Würfel geschnittene und angebratene Cabannossi. Dann werden die jungen Spitzen von Brennnesseln mit heißem Wasser übergossen, klein gehackt und zum Eintopf gegeben. Das ist "total lecker", schreibt Marion.

Kräuterpädagogoin Sabine Langheinrich-Schüler verarbeitet Brennnesseln zu einem ganz speziellen Schnitzel.

Zutaten:



200 g Brennnesselblätter

3 Roggenbrötchen

6 El Milch, 30 g Butter

1 Zwiebel

4 El Haferflocken

evtl. Würzhefeflocken

Salz, Pfeffer, Muskat

Öl zum Braten

Zubereitung:

Brennnesseln waschen, mit heißem Wasser überbrühen, abtropfen lassen und fein hacken.

Kleingeschnittene Zwiebel in der Butter goldgelb anrösten. Roggenbrötchen in Würfel schneiden, in der Milch einweichen, anschließend ausdrücken.

In einer Schüssel Zwiebeln, Brennnesseln sowie alle anderen Zutaten zu einer Masse verkneten und nach Belieben würzen. Kleine Schnitzel formen, in Hefeflocken wenden und in Öl ausbacken. Frische grüne Triebe schmecken am besten. Bildrechte: dpa

Marion Rottländer liebt Brennnessel-Püree: Dafür eine Zwiebel anschwitzen, mit einem Schuss Weisswein ablöschen, etwa 300 Gramm Brennesseln zufügen und zusammenfallen lassen. Nach Geschmack salzen. Pürieren und mit der gleichen Menge Kartoffelpüree mischen. Dazu passt Kasslerbraten.

@2spatzenmama empfiehlt, Brennnesseln statt Dill im Zaziki zu verwenden sowie Kartoffelspalten mit Brennesseln und Parmesan zu servieren. Generell verwendet sie gern Brennnessel statt Petersilie oder Schnittlauch, denn das ist "einfach nur lecker".

Verena Bruns verwendet Brennnesseln als Beilage zu Kartoffelpüree oder in einer Nudelpfanne. Dazu röstet sie die Blätter in einer Pfanne an und gibt einen Klecks Schmand dazu. Ebenfalls lecker: Brennnesselblätter dünsten, Feta dazu geben, zwischen Lasagneplatten schichten und überbacken.



Die Blätter verarbeitet Verena Bruns aber auch roh: Mit Walnusskernen, Salz und etwas Öl püriert, entsteht ein leckeres Pesto. Ihr Geheimtipp: Blätter roh mit einer Nudelrolle gründlich klopfen (das bricht die Brennhaare ab) und roh in den Salat geben. Blätter erst klopfen, dann roh essen. Bildrechte: IMAGO

Auch die Brennnesselsamen schmecken vielen gut. @christa_franziska nutzt die Samen am liebsten im Müsli und Salat. @__.suz_see.__ bereitet Brennesselkaviar aus den Samen.