Salat mal anders Dressing für einen Salat mit Brunnenkresse

Brunnenkresse ist eine leider selten gewordene Delikatesse. Die anspruchsvolle Pflanze wird kaum noch angebaut, denn sie braucht sehr sauberes Wasser und die Ernte ist mühsam. In der Natur findet man sie an manchen Bachläufen. In Erfurt bewirtschaftet Ralf Fischer in fünfter Generation die letzte Brunnenkresse-Klinge. Sein persönliches Rezept für ein Salatdressing mit der scharfen Kresse hat er uns verraten.