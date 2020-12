Buch des Monats Dezember "Blütenreise - Die schönsten Reiseziele Europas zur Blütezeit" von Christa Klus-Neufanger

Lavendel in der Provence, Rosen in Bulgarien und Narzissen in England: Die Journalistin und Forstwirtin Christa Klus-Neufanger stellt in ihrem Buch 21 blühende Orte vor, die das Herz Purzelbäume schlagen lassen. MDR Garten-Buch-Experte Jens Haentzschel empfiehlt "Blütenreise" gegen Fernweh in Zeiten der Corona-Pandemie.