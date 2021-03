Darum geht’s: Längst ist der Ulmer-Verlag nicht nur ein geschätzter Fachverlag für kompetente Ratgeber rund um Gartenthemen, sondern er versuchte schon immer auch neue Tendenzen im Gärtnern eine Plattform zu geben. Mit der kleinen Buchreihe "#machsnachhaltig" erscheinen nun vier lesenswerte und durchweg praktische Ratgeber zu unterschiedlichen Themen, die neue Sichten auf ökologisches und naturnahes Gärtnern bieten und damit dem Gedanken der Nachhaltigkeit mehr Wertschätzung einräumen. Die renommierte Fachautorin Elke Schwarzer hat in ihrem Buch „´"Plastikfrei Gärtnern" 150 Ideen für nachhaltige Alternativen und Upcycling-Ideen zusammengestellt und erklärt in diesem kurzweiligen Buch, das Gärtnern ohne Plastik längst ein Trend ist, dem zu folgen es sich lohnt. Schon jeder Verzicht auf Plastiktöpfe hilft der Umwelt. Längst gibt es auch abbaubare Topfalternativen und Gärtnereien, die mit Pfandsystemen arbeiten. Dabei legt die Autorin dem Leser ganz unterschiedliche Do-it-Yourself-Projekte ans Herz, die als Angebote zu verstehen sind. Denn ein Reissack, der in den Restmüll wandern würde, ist nur ein kurzweiliger Ersatz für die mögliche Kartoffelernte, aber am Ende immer noch Plastik. Auch nicht jeder Upcycling-Ideen muss man folgen, aber es sind hilfreiche und schnell umsetzbare Anregungen, die vielleicht auch die Augen öffnen, sich nicht mit Plastik zuzustellen. Heißt: Das lesenswerte Buch hilft, mal über neue Wege des Gärtnerns nachzudenken. Elke Schwarzer, die selbst Erfahrungen in ihrem eigenen Naturgarten gesammelt hat, gibt hinreichend gute Argumente, dass Nachhaltigkeit jedem Garten gut tut und ohne großen Aufwand umsetzbar ist. Ihr Buch ist kurzweilig und so praktisch, dass man gleich loslegen möchte.