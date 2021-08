Das Buch in einem Satz: Attraktiv trifft pflegeleicht und insektenfreundlich.

Darum geht's: Gärtnern ist das neue Kochen und dieser lesenswerte Ratgeber bietet pflegeleichte Blütenpracht für ganz verschiedene Standorte. Der Autor ist als Fachmann ebenso renommiert wie preisgekrönt und hat in den vergangenen Jahren viele kurzweilige Bücher rund um Gartenprojekte geschrieben.

Nun widmet er sich dem "perfekten Beet", das pflegeleicht für den Hobbygärtner und nahrhaft für die Insektenwelt sein kann. Vor allem der Klimawandel sorgt dafür, dass sich Gärten in den nächsten Jahren verändern werden. Nicht alle Pflanzen eignen sich für Hitze und Trockenheit. Folko Kullman bietet in seinem Ratgeber erste Alternativen an. Ob sonnige, halbschattige oder schattige Beete, hier gibt es viele Praxistipps rund ums Bepflanzen für ganz verschiedene Böden.