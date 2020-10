Buch des Monats Oktober "Pilzgeflüster" von Magdalena Wurth und Moritz Wildenauer

Wer Pilze nicht im Wald suchen mag, kann sie auch einfach im Garten anbauen. Mittlerweile gibt es Pilzkulturen in vielen Sorten. Jede Sorte aber benötigt andere Bedingungen zum Wachsen. Das Buch "Pilzgeflüster" beschreibt sehr praxisorientiert, wie Pilze im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse anzubauen sind. Die beiden Autoren betreiben im niederösterreichischen Waldviertel einen ökologischen Pilzgarten und kommen aus der Praxis. Diese Leidenschaft merkt man dem Buch auf jeder Seite an. Beide nehmen den Leser recht überzeugend an die Hand und erklären, was beim Anbau oder der Anzucht zu beachten ist: Die Kapitel reichen von Gestalt und Lebenszyklus der Pilze über urbanes Pilzgärtnern bis hin zu 16 Porträts verschiedener Sorten von A wie Ästiger Stachelbart bis W wie Waldviertler Austernseitling. Perfektes Ergänzung sind Kochrezepte durch die vier Jahreszeiten. Neben den vielen Tipps und Kniffen aus eigener Erfahrung punktet das liebevoll gestaltete Buch mit seiner Aufmachung: Modern, frisch, verspielt und durchaus mit Augenzwinkern macht das Durchblättern große Freude und das Pilzgeflüster wird zum lohnenden Pilzpowerbuch.