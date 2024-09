Die Triebspitzen in einem Krug oder einer Karaffe mit Wasser übergießen. Zitrone halbieren. Eine Zitronenhälfte auspressen, die andere in Scheiben schneiden und in den Krug geben. Nach belieben süßen. Durch die Zugabe von Kokosblütenzucker, färbt sich die Limonade leicht braun. Wie es sich für Cola gehört. Die Limonade sollte eine halbe bis eine Stunde lang ziehen. Danach das Kraut unbedingt herausnehmen, sonst wird die Limonade bitter.