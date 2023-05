Zu den Lieblingsblüten vieler Gartenbesitzer gehören Duftrosen. Die Blütenblätter schmecken so ähnlich wie sie riechen. Sie bereichern Salate und sind aromatische Beigaben in erfrischenden Sommergetränken und Cocktails.

Gartenfachberaterin Brigitte Goss verwendet gerne das Afrikanische Basilikum, eine sehr dunkle, robuste Kräutersorte. Die Blätter schmecken eher herb, die Blüten dafür lieblich und fein. Aber auch die Thymianblüten stehen auf der Lieblingskräuterliste ganz oben. Doch nicht alle Blüten von Kräutern können gegessen werden. Informieren Sie sich also vor dem Ausprobieren genau. So ist die Blüte der Petersilie giftig und steigert auch den Anteil an giftigen Stoffen in den Blättern. Deswegen sollte Petersilie nach der Blüte, die im zweiten Jahr erfolgt, nicht mehr in der Küche verwendet werden.