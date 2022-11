Festes Gemüse sollte mindestens vier Wochen fermentieren. Zucchini und Pilze können schon nach einer Woche probiert werden. Grundsätzlich gibt es beim Fermentieren aber eine Regel: "Gemüse plus Zeit ist gleich Glück", sagen Maria und Marco Schulz von Sauer macht glücklich.

Es eignet sich alles zum Fermentieren, was man auch roh essen würde.

Das Gemüse muss vor dem Fermentieren nicht zwingend geschält werden. Es kann mit oder ohne Schale in den Topf wandern.

Sauerkraut wird häufig im Steintopf fermentiert. Da der Steintopf eine große Oberfläche hat, sollte das Sauerkraut mit einem Kohlblatt bedeckt und dann mit Gewichten beschwert werden. Wenn der Deckel auf dem Topf ist, ist ein zusätzlicher Schutz vor Schimmel eine Wasserbarriere. Dazu wird Wasser in die Rinne gefüllt und täglich aufgefüllt. So können Gase zwar austreten, Sauerstoff aber nicht in den Topf gelangen.