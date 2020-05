Durch einen Park schlendern, Ausblicke und Einblicke bewundern, an Rosen schnuppern oder exotische Pflanzen bewundern - endlich ist das wieder möglich. Während große Anlagen wie der Weimarer Park an der Ilm oder der Wörlitzer Park die gesamte Zeit frei zugänglich waren, sind botanische Gärten und kleine Anlagen erst seit kurzem wieder geöffnet.

Natürlich gilt in allen Parks auch weiterhin: Abstand ist wichtig! Mindestens 1,5 Meter sollte er zu anderen Personen betragen. Um Gedränge und Infektionen zu vermeiden, sind in vielen Gärten und Parks die Gebäude noch geschlossen. Beispielsweise bleiben im botanischen Garten in Leipzig die Gewächshäuser weiter zu. Geplante Veranstaltungen fallen meist aus. Restaurants haben geschlossen und auch öffentliche Toiletten gibt es häufig nicht. In manchen Gärten ist die Zahl der Besucher, die aufs Gelände dürfen, reduziert - dafür aber auch manchmal der Eintrittspreis. So handhabt es der egapark in Erfurt. Für die tagesaktuelle Regelung empfiehlt sich ein Blick auf die Webseite des jeweiligen Gartens oder Parks.