Alle drei Zutaten in einem säurefesten Behälter mischen. Das Ganze an einem warmen Platz abgedeckt mit einem sauberen Handtuch stehen lassen und warten, bis der Essig fertig ist. Riecht es nach Klebstoff, arbeiten die Essigbakterien. Wenn später der Geruch aufhört, ist der Essig fertig. Dann den Essig in dunkle Flaschen an einem kühlen Ort aufbewahren.