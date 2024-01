Was fasziniert Sie als Biologen so sehr an der Pflanzenfamilie der Palmen?

Ich liebe diese unglaubliche Vielfalt an Blättern. Palmblätter gibt es in allen Grüntönen und ihre Größe variiert von sehr klein bis sehr groß. Und wenn man in die Frühgeschichte der Menschheit zurückschaut, waren Palmen die nützlichste Pflanzenfamilie für unsere Vorfahren. Sie brauchten Palmen, um ihre Hütten zu bauen, um Pfeil, Bogen und andere Werkzeuge herzustellen. Sie waren wirklich von diesen Pflanzen abhängig. Später hat sich das dann geändert, im Laufe der Zeit wurden Getreide-, Gras- und Gemüsearten wichtiger für die Menschen. Aber von dieser sehr frühen Zeit her rührt wahrscheinlich unsere Liebe für diese Pflanzenfamilie der Palmen.

Haben Sie Empfehlungen, welche Palmenarten auch in Zentraleuropa wachsen könnten?

In den letzten drei Jahrzehnten hat es viele Experimente diesbezüglich gegeben und wir kennen nun 20 bis 30 Arten, die leicht in Mitteleuropa wachsen können - außer in den Bergen, wo das Klima zu rauh ist. Zum Beispiel sind da etwa 20 verschiedene Arten der Trachycarpus-Gattung (Hanfpalmen), ebenfalls frostverträglich sind Butia und Trithrinax sowie Rhapidophyllum hystrix (Nadelpalme) und Serenoa repens (Sägepalme). Man muss nicht mehr auf die Kanaren fliegen, um Palmen zu sehen. Unsere klimatischen Bedingungen hier sind natürlich besser für Palmen, aber trotzdem ist es nicht möglich, alle Palmarten auf den Kanaren zu kultivieren. Dazu braucht man die ganze Welt - mit diesem Gedanken verbinde ich auch die wichtige Botschaft, die Palmen weltweit zu erhalten.



