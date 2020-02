Nach wie vor ist Nachhaltigkeit das Thema Nummer Eins, egal ob in der Gärtnerei, im eigenen Kleingarten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Also: Wie können wir umwelt- und insektenfreundlich gärtnern. Zum Beispiel blühende Wiesen statt englischer Rasen, spezielle Saatgutmischungen, die den Bedürfnissen von Insekten entgegenkommen oder Wildstauden für den Garten wie Kartäusernelke und Wiesensalbei. Auch torffreie Erde ist nach wie vor ein großes Thema, zumindest im Privatbereich muss niemand mehr auf torfhaltige Erde zurückgreifen. Sehr gut fand ich einen Anbieter, der zukünftig Erde unverpackt anbieten und nach Gewicht verkaufen will. Man kann sich einfach so viel Erde abfüllen wie man braucht und hat dann nicht einen halbvollen Sack herumstehen, der ewig nicht leer wird. Außerdem wird so auf die Plastikverpackung verzichtet. Alternativen gibt es jetzt auch für die vielen Kunststofftöpfe, die zur Pflanzsaison in jedem Hobbygärtnerhaushalt die gelbe Tonne füllen. Da gibt es Töpfe aus Naturmaterialien wie beispielsweise den Schalen von Sonnenblumenkernen, die mitsamt der Pflanze in die Erde kommen und einfach verrotten.