Rezept Irisches Soda-Brot zum Selberbacken

Ein deftiges Frühstück mit Räucherfisch soll den stärksten Kater vertreiben und fit für den Tag machen, heißt es in Irland. Aber nur, wenn das traditionelle Soda-Brot dabei ist! Das wird aus Weizen- und Weizenvollkornmehl, Butter- oder Sauermilch, Salz und Soda hergestellt, das als Backtreibmittel dient. Es wird also keine Hefe benötigt, wie sonst bei der Brotteigherstellung üblich. Manchmal werden außerdem Haferflocken eingebacken.

Durch den Einschnitt entsteht ein Kreuz auf dem Brotlaib. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Rezept entstand der Legende nach durch einen Zufall: Einer Bäuerin war die Milch sauer geworden, und so versuchte sie in der Not, ihr Brot mit der sauren Milch zu backen. Sie nahm Backsoda dazu, und so kam dieses Brot dabei heraus. Es hat eine angenehme Konsistenz, eine gute Kruste, und trotzdem ist der Teig schön frisch und locker. Ganz wichtig für die gläubige katholische Landbevölkerung Irlands war die Kennzeichnung des Brotes mit einem Kreuz. Dieses sollte den Teufel vertreiben.