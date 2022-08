Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Pachthöhe. Beim Kleingarten ist diese gedeckelt, beim Erholungsgarten nicht. In Thüringen kann derzeit beim Erholungsgarten mit einer Pacht von 1,30 bis 1,50 Euro pro Quadratmeter und Jahr gerechnet werden. Beim Kleingarten liegt die Pacht bei etwa zehn Cent pro Quadratmeter und Jahr.

Welche Pflanzabständen gelten in Kleingartenanlagen?

Die Gartenordnung legt jeder Verein individuell fest und in ihr steht auch, in welchem Abstand Pflanzen zur Grenze gesetzt werden dürfen.



Meist dürfen großkronige Bäume in Kleingärten nicht angebaut werden, da es durch die zu erwartende Wuchsgröße zu einer Verschattung der Nachbarparzelle kommen könnte. Außerdem durchwurzeln die Bäume den Boden und er wird sauer. Das würde dazu führen, dass der Gartennachbar seine Gartenparzelle nicht mehr uneingeschränkt nutzen kann.