Wie sind die Wartezeiten? Je nach Region kann die Suche nach einem Kleingarten langwierig werden und viel Geduld erfordern. "Wer sich für einen Kleingarten interessiert und bewirbt, muss in Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg im Schnitt etwa fünf Jahre Geduld mitbringen. Im Rheinland, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Schleswig-Holstein und Thüringen liegt die Wartezeit zwischen einem halben und zwei Jahren. Je nachdem, wo gesucht wird, kann hingegen in Niedersachen schon nach ein paar Wochen mit dem Gärtnern begonnen werden", so der Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde. Das ist das Ergebnis einer Umfrage vom März 2024.

In ländlichen Regionen sind die Preise jedoch oft günstiger als in den Städten und im Osten auch als im Westen. "Im Osten Deutschlands liegt der Pachtzins für einen Schreibergarten im Schnitt bei nur neun Cent pro Quadratmeter und Jahr, in Westdeutschland dagegen bei 23 Cent. Auch in Großstädten müsst ihr mehr bezahlen als in Kleinstädten: Im Schnitt 22 Cent versus sieben Cent pro Quadratmeter und Jahr", gibt das Online-Portal "Wohnglück" als Preisspanne an. Was darüber hinaus noch bedacht werden muss, sind Kosten für Strom, Wasser, Vereinsbeitrag und gegebenenfalls Versicherungen. 600 Euro als Jahreskosten-Faustregel sollten für einen Kleingarten der oberen Preisspanne jedoch in der Regel ausreichend sein. Gesondert geregelt in den Vereinssatzungen sind Umlagen zur Finanzierung von gesondert anstehenden Investitionen wie das Verlegen einer neuen Stromleitung, die über den Jahresbeitrag hinaus anfallen können. Hier muss jedoch eine Obergrenze verankert sein.