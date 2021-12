Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

So verwenden Sie Vogelbeeren richtig Entgegen der landläufigen Meinung sind Vogelbeeren keinesfalls giftig. Man kann sie unter anderem für eine herb schmeckende Marmelade, für Chutney oder im Schnaps verwenden. Allerdings müssen die Gerbstoffe in den Früchten vorher raus. In der Natur werden sie durch Frost in Zucker umgewandelt. Wenn man mit der Ernte allerdings bis nach den ersten Frösten wartet, haben die Vögel meist vorher alle Beeren verputzt oder aber sie sind bereits unansehnlich. Also müssen Sie den Frost künstlich imitieren: Vier bis fünf Tage lang werden die Vogelbeeren abwechselnd eingefrostet (tagsüber) und wieder aufgetaut (nachts). Lassen Sie die Beeren nach dem letzten Auftauen dann bis zur Verwendung im Gefrierfach.