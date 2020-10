Die Zutaten für die Kürbissuppe lassen sich einfach in jedem Supermarkt besorgen. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Tipps von Philipp Kaiser Für die Zubereitung einer Kürbissuppe eignen sich Hokkaido- und Butternut-Kürbis gleichermaßen. Hokkaido hat den Vorteil, dass er komplett mit Schale verarbeitet werden kann. Vom Geschmack her ist die Kürbissorte allerdings nicht entscheidend. Hat man von zwei verschiedenen Kürbissen Reste übrig, können diese auch problemlos zusammen in einer Suppe verarbeitet werden.



Das Schälen von Kürbissen wird leichter, wenn man den Kürbis zunächst halbiert. Wer zu Hause einen Dämpfer hat, kann den Kürbis auch vor dem Schälen darin erwärmen. Dann lässt sich die Schale leichter lösen.



Kürbisgerichte können mit Kürbiskernöl beim Anrichten verfeinert werden. Das Öl verleiht eine geschmacksintensive Note und sollte daher sparsam verwendet werden.



Zu strikt sollte sich keine Köchin oder kein Koch an die Mengenangaben halten, sondern lieber durch Probieren herausfinden, ob noch etwas Wein fehlt oder noch nachgepfeffert werden muss.