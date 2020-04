Die Eierpackungen werden in kleine Stücke gerissen und in eine etwas größere Schüssel gefüllt. Jede Farbe bekommt eine eigene Schüssel. Bedecken Sie die Stückchen mit reichlich Wasser und lassen Sie sie zwei Stunden einweichen. Die Masse wird anschließend mit dem Mixer püriert. Legen Sie dann das Ausstechförmchen auf eine grobmaschige Unterlage. Es funktioniert auch ein Brettchen. Die Masse portionsweise in ein kleines Sieb geben und mit dem Stampfer ausdrücken. Sie soll recht trocken sein, aber nicht komplett, sonst halten die Samen nicht.

Das fertige Ei ist ein hübscher Schmuck für den Osterstrauß. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Drücken Sie dann die Masse vorsichtig in die Förmchen, so dass die Oberfläche recht eben wird. Die gesamte Fläche kann aus einer Farbe geformt, aber auch mit verschiedenen Farben gestaltet werden. Streuen Sie auf die Oberfläche Samen und rücken Sie das Saatgut vorsichtig mit dem Stiel eines kleinen Löffels oder einem Pikierstab in die Pappmasse. Zum Schluss wird noch ein größeres Loch zum Aufhängen gestochen. Jetzt heißt es warten. Die Pappmasse sollte komplett trocken sein. Dann Ei, Küken oder Hasen vorsichtig abheben, einen Faden hindurchziehen und aufhängen. Die Anhänger machen sich auch toll als kleines Geschenk, das sogar in einen Briefumschlag passt. So kann es auch Menschen erreichen, die man gerade nicht sehen darf.