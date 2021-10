Aus Quittenmus gemischt mit Zucker kann Qittenbrot hergestellt werden. Bildrechte: MDR Garten/Daniela Dufft

Klassiker in der Zubereitung sind natürlich Quittenbrot und Quittengelee. Beide eignen sich mit ihrem ganz besonderen Geschmack auch perfekt als kleine Geschenke. Das gibt es nicht so einfach zu kaufen. Quittengelee schmeckt nicht nur pur aufs Brot, sondern passt auch super zu Käse oder als Überzug für Kuchen und Plätzchen. Und für Quittenbrot gibt es noch eine ganz besondere Variante für Leckermäuler: Das fertige Brot mit einer dünnen Schicht ausgerolltem Marzipan bedecken, die Platte in zwei Teile teilen und übereinandersetzten. Alles in kleine Würfel schneiden. Die Würfel mit flüssiger Kuvertüre überziehen.