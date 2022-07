Beim Kochen fällt meist viel Bio-Abfall an. Doch der muss nicht im Müll landen, denn aus den Resten lässt sich noch einiges Herstellen. Um alles von der Wurzel bis in die Blattspitze zu verarbeiten gibt es einige Tricks und Kniffe. So auch dieser hier: Reste die möglicherweise etwas schrumpelig oder fasrig sind, lassen sich zu einer Gemüsebrühe verarbeiten.