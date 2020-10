Daraus wird eine leckere Würze. Bildrechte: MDR/Heike Mohr

Die gewaschenen Graupen etwa 15 Minuten in der doppelten Menge Salzwasser garen, dann durch ein Sieb schütten, so dass sie gut abtropfen können.

In der Zwischenzeit eine Persillade bereiten: Dafür Knoblauch, Schalotten und Petersilie fein hacken und vermischen.

Die Brühe in einem Topf erhitzen, die Wirsingblätter für vier Minuten darin garen, dann mit kaltem Wasser abschrecken und zur Seite stellen.